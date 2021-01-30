美國軍方今天表示，中國軍機過去一週在南海「不曾」對美國海軍在這個區域的航空母艦打擊群構成任何威脅，但此舉符合北京當局破壞穩定及侵略行為的模式。

美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）在聲明中表示：「羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）打擊群密切監控所有中國人民解放軍海軍及空軍的行動，他們從不曾對美國海軍船艦、飛機、艦上人員構成威脅。」

路透社報導，一名不願具名的美國官員透露，中國飛機並未進入距離美國海軍船艦250海里範圍內。

(中央社)