今受強烈大陸冷氣團影響，氣象局持續發布低溫特報，今晨平地最低溫出現在苗栗僅7.6度。網友好奇，苗栗地理位置上不算北部，直接受冷氣團影響的程度較小，為什麼經常出現在低溫排行榜上？

苗栗雖常被劃在「桃竹苗」，但因其地形多山，分布上自成一格。以今晨最低溫來說，觀測點位在西湖鄉的農委會畜產試驗所新竹分所，因地勢較空曠，在輻射冷卻效應下，出現破10度低溫。

網友批踢踢PO文，「從年初開始的幾波寒流，好幾天最低溫都在苗栗，苗栗不在北部、也不在南部，是因為沒開暖氣嗎」。

網友集思廣益，給出不少答案，「印象中苗栗都是山，山上當然冷」、「感覺景點都在山區，龍騰斷橋附近風就滿大的」、「樓主應該問，苗栗哪裡比較暖」；有網友舉例，苗栗氣候特殊，才能發展出草莓等較偏溫帶的產業。

當然，網友們最喜歡說的一個答案，就是「苗栗國」了，當地自己是一個國家，氣溫跟別人不一樣很正常，「只要平均高度比台北高，就會冷了」。

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(中時新聞網)