32歲大陸女星毛曉彤去年以《三十而已》走紅，2017年她和小1歲男星陳翔宣布分手，當時網傳男方劈腿女星江鎧同，最近陳翔傳出和新歡網紅交往，今(30日)凌晨他發長文認戀，又突然重申和毛曉彤的那段戀情並無不忠，媒體求證毛曉彤方面工作人員，對方氣炸回應：「謊話連篇，斷章取義！」

毛曉彤過去演出《後宮甄嬛傳》中「瑛貴人」一角廣為人知，2015年她與陳翔公開戀情，2017年兩人忽然宣布分手，後來網上瘋傳男方偷吃，毛曉彤後還在微博發文：「從沒想過這一幕會出現在我眼前」，更流出毛曉彤急著搬離兩人愛巢的微信對話截圖，可見毛曉彤向朋友控訴：「看見他與江鎧同在家裡，我手都在抖」、「東西我都不要了」。

陳翔過去跟毛曉彤交往，最近被拍幫女網紅慶生。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

對於出軌緋聞，陳翔當時澄清與江鎧同影片是非正常手段取得，形容關係僅是「正常朋友」，但外界大多不信。如今4年過去，陳翔最近被披露幫一名女網紅慶生，互動有如情侶，陳翔昨發文認戀，「她是和香橙（陳翔粉絲名稱）們一樣不顧網絡的流言蜚語選擇相信我的人，她是給我曾經黑暗無光的生活帶來一絲光亮的人，她不是圈內人，也不是所謂的網紅，只是一位普通的女生，一年半之前我們非常偶然地相遇相識。」

陳翔又主動回憶跟毛曉彤的往日情，稱兩人2017年6月電話分手、9月確認分手，2017年10月1日和江鎧同約了一起做皮膚護理，10月5日毛曉彤希望陳翔發文回應劈腿傳聞，「我不顧身邊所有人的反對發了該條微博，之後卻沒能等到毛曉彤的轉發，並聯繫不上她了」，而《新浪娛樂》求證毛曉彤公司，對方代為回應：「謊話連篇，斷章取義！我們一直專注自己的事業，請對方好自為之。」

陳翔發文。（圖／翻攝自陳翔橙微博）

(中時新聞網)