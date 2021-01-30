虧大了！一名在台積電工作長達30多年的張姓工程師，因長期家暴，妻子受不了於2019年訴請離婚，法院判工程師必須賠償妻子4600萬元。但工程師不願分妻子這麼多錢，故意脫產，將383張台積電股票以200多元賤賣，還將錢匯到海外帳戶。昨天（29日）被新竹地院認定隱匿財產，裁定管收一個月，這也是首件夫妻離婚脫產，遭法官當庭管收的案例。

根據判決書，張妻控訴，前夫有錢買雙B轎車，卻不願為了孩子考試需要購買手錶，還在深夜闖入房間對她鎖喉，並恐嚇「你再說像今天的賤話，就是自己想被揍」，長期家暴讓她身心俱疲，決定訴請離婚。新竹地院審理後，除判准告訴人之離婚請求，同時判處張男應賠償100萬元，並分配剩餘財產4500萬給原告。

不過張男認為自己持有的台積電股票是因工作表現員工分紅配股，及歷年股息股利配股而來，與妻子無關，家暴也只是偶發事件，不願分這麼多錢給妻子，便將手頭上383張台積電股票，以200多元的低價賤賣，匯往新加坡的戶頭，讓前妻拿不到錢，只能提告。

新竹地檢署查出，上述財產處分時間在告訴人取得執行名義前，雖然導致女方債權無法獲償，但依法只能做出不起訴處分；不過，離婚成立之後，張男把BMW轎車變賣過戶，並從銀行存款匯出187萬元，還把2張共200萬元的保單解約，所得全部轉移到星國戶頭，已構成刑法的毀損債權罪，因此依法將他起訴。

新竹地院審理後，裁定管收張男1個月，並要張男只要願意還錢給妻子，或提出有效的還錢計畫，就可隨時獲釋。而近期台積電股票狂漲，一度飆到625元，儘管1月29日收盤價跌回591元，但張男為了脫產賤賣台積電股票，真的是虧大了。

(中時新聞網)