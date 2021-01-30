不少人都習慣在睡前時，一邊讓手機充電、一邊滑手機，這個習慣可能真的要稍微注意一下。近日傳出有一名女子，就是握著充電中的手機睡覺，但手機因不明原因漏電，結果導致女子因此觸電身亡。

根據《中國報》報導指出，這起意外是發生在大陸甘肅省，女子的丈夫王姓男子表示，當時他睡在妻子的旁邊，當他手無意識的的碰到妻子時，手臂突然麻了一下，他覺得怪怪的就出聲呼喚妻子，沒想到妻子沒有任何回應。而他發現妻子手裡拿著接著充電線的手機後，隨即將充電插頭拔掉，並且將妻子緊急送到醫院急救，但最後妻子仍然不治身亡。

王男表示，當時手機充電器完好無缺，而妻子的手掌上則有兩到明顯的焦黑痕跡，又由於妻子使用的手機並非是知名品牌手機，而是雜牌手機，推測可能是手機設計不良，金屬外框的邊緣漏電，所以導致妻子觸電身亡。

其實近年來因為手機充電發生不少意外，在2019年時，泰國一位40歲男子聽著耳機入睡，沒想到充電的手機同樣發生漏電的狀況，男子被發現時已經沒有生命跡象。去年5月泰國曼谷也發生，有男子邊充電邊玩手機時，發生觸電意外，被人發現時也早已身亡。

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(中時新聞網)