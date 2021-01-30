2008年11月因涉陳水扁國務機要費洗錢案而滯美不歸的前新光醫院副院長、也是扁家親信黃芳彥，29日經證實已在美舉槍自盡，震驚台灣各界。前總統陳水扁聞訊不敢置信，更在社群平台發文緬懷黃芳彥在抗SARS的貢獻，但卻遭前扁迷怒喊，現在寫這個幹嘛，當初要不是阿扁放任吳淑珍亂搞，黃芳彥怎會客死他鄉！更拜託阿扁，閉嘴安靜生活就好！

黃芳彥傳出在美身亡，高雄市議員陳致中第一時間表示不知情，後來以「感到震驚，很遺憾，祈願黃醫師安息，家屬節哀順變」做回應。陳水扁則是在28日深夜發文悼念黃芳彥，並指出2003年抗煞期間，黃芳彥在三軍總醫院成立專責醫院協助防疫的事蹟，更讚揚黃是抗SARS無名英雄。

不過，陳水扁的說法，顯然網友不太領情，在其po文底下留言表示，「對於黃芳彥自殺身亡，你有什麼話說嗎？你當年身負全台灣多少人的盼望，你管不住自己的老婆亂搞，差點賠了台灣前途、傷了台灣人民的心，如今更是害慘黃醫師客死他鄉！你還想幹嘛，閉嘴安靜的生活吧！真後悔當年拚命的為你助選，我想在天上的阿輝伯也是這麼想」、「還有臉出來寫」，但也有網友表示，謝謝黃醫師抗SARS的貢獻，一路好走。

網友留言。（摘自陳水扁臉書）

藍委李德維29日亦在臉書發文表示，驚聞並哀悼黃芳彥在美國舉槍自盡，但黃芳彥人生何以至此？不就是因為捲入前總統陳水扁家族弊案，潛逃國外，要被通緝直到2034年！結果，在悲劇上演的第一時間，陳水扁發文哀悼，卻隻字未提昔日弊案，倒是搭上了近日「和平封院之亂」，大談黃芳彥在當年SARS期間，受命指揮抗SARS專責醫院的往事。

李德維臉書。（摘自李德維臉書）

陳水扁要把黃芳彥從「通緝犯」洗成「抗煞英雄」，是為了其身後哀榮嗎？李德維直言，「司馬扁之心，路人皆知」，就是害怕大家因為黃芳彥之死，又重新關注扁家弊案，只好拚命轉移焦點。無意針貶亡者，但是對陳水扁父子態度深感不齒。李德維感嘆，若不是沾染了你們這家人，黃芳彥斷不至於客死異鄉。

(中時新聞網)