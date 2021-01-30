面對北京加強打壓台灣、香港以及新疆，拜登政府的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日在美國和平研究所（U.S. Institute of Peace）視訊演說時表示，美國已準備好要讓大陸打壓台港及新疆付出代價，不過他並未詳細說明具體做法。

據路透社報導，和平研究所延續過去20年傳統，在美國政黨輪替後邀請前任國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）及現任的蘇利文上對談，象徵國安事務的交接。其中，蘇利文表示，對於美國以及歐洲的盟友而言，中國大陸議題至關重要，同意美國必須與歐洲盟友們聯合回應大陸在貿易與科技上的濫用，「我們在每一個議題上看法不一...我認為在美歐合作項目中，大陸問題仍在頂端，那裏是我們雙方必須全面一致的」。

而《南華早報》（South China Morning Post）也指出，大陸近年來持續指著美國體制失靈、社會分裂現象，然後稱『你來看看，他們的體制無法好好運作，我們的才行。』」他強調，對此美國應該將自身民主基礎翻修，並解決種族、經濟不平等問題，讓「美國模式」找回過往光澤。

另外，蘇利文也表示拜登政府的對陸戰略中，其他的優先處理事項包括政府投資人工智慧、生物科技、乾淨能源以及其他大陸欲主宰的科技領域，同時美國國防部、國務院以及其他部門的對陸發言必須維持一致。

歐布萊恩也指出，川普政府交棒給現任政府的首要重大議題仍是大陸；崛起的大陸相當獨斷，已成為美國頭號地緣政治挑戰，而這將持續到下個世代。

報導指出，上周剛上任的拜登政府已表態會持續川普政府的對陸強硬路線，但也希望在如氣候變遷等議題上能與北京合作。拜登政府的國務卿布林肯（Antony Blinken）也認同前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控中共在新疆進行種族滅絕，以及北京對香港實施鎮壓的觀點。

(中時新聞網)