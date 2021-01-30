花70元中20萬元！一名女網友28日接到麵包店的電話，店家表示她去年買2個麵包的發票中了20萬元，但她翻翻找找五分鐘，都沒有找到那張中獎的發票，讓她忍不住崩潰大喊，比悲傷還更悲傷，為什麼要讓她知道，卻又不讓她找到發票？

一名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文分享，她是某間麵包店的會員，在28日突然接到麵包店的電話，告知她去年11月去店裡購買兩個虎皮蛋糕，總價共70元的發票中了20萬元，別忘了要去兌獎。

女網友聽到這個消息，立刻開心到要飛上天，由於平常都會將發票統一存放在袋子裡面，因此當下也直覺認為20萬元的發票就在那邊，但是翻翻找找了五分鐘後，卻都遍尋不著中獎的發票。讓她忍不住崩潰直呼，「悲劇了！到底在哪裡？為什麼要讓我知道中獎，卻又讓我找不到發票，難道這就是人生？比悲傷更悲傷的故事。」

貼文引發網友討論，「太慘了」、「放在口袋洗衣機洗掉了？」、「別急！再找一次」、「用載具的好處出現了」、「太倒楣了」、「世上最遠的距離：中20萬發票卻找不到」、「死也要找出來」、「幸虧不是1千萬，要不然我連沙發都拆開來找了。」

另也有人建議原PO可以詢問店家能否重印發票，但熱心網友解釋，給過紙本發票的店家不會重印，除非原紙本毀損、要帶著「屍體」回去證明，讓店家收回原正本才會給你，而一般重印若有補印字樣的發票，是不能領獎的。

(中時新聞網)