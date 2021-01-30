桃醫群聚連5天0確診，目前桃醫專案已有1600人結束居家隔離，衛生局也已通知回溯篩檢，但桃園市長鄭文燦30日仍照常舉辦防疫會議，強調疫情還沒結束，「防疫沒有假期，仍要戰戰兢兢、戒慎恐懼！」

「零確診不代表疫情就此結束！」鄭文燦說，雖然連續幾天都沒有確診案例，但是疫情還沒有結束，防疫團隊還是要戰戰兢兢、戒慎恐懼，把每一個環節防堵好，強調防疫不能有破口，這次桃醫專案匡列將近4000人，仍要確實追蹤、隔離和採檢，國外返鄉的居家檢疫人數也到達5000人，一樣也要照顧好，處理量大、每個單位都要全力投入，相信沉著冷靜可以順利度過考驗。

鄭文燦說，這段時間所有的醫護人員跟防疫人員都非常辛苦，「但是防疫要高標準！」，務必掌握好每一個細節，雖然是假日，一樣要召開防疫會議，他不諱言，觀察期14天，依過去防疫經驗還要再加上第二個14天，務必把每一項工作檢查、追蹤，該做的工作一點都不能疏忽，這才是防疫應有的態度。

衛生局長王文彥也在防疫會議報告，桃園累積121例確診、仍有39例尚待研判結果，目前居家隔離列管者有1247人，多集中在桃園和中壢，都是案852、856、863、864、865、868、869、870、881、882、885及部桃專案擴大回溯接觸者。另有183名在集中檢疫場所、208外縣市，合計列管1637人。

王文彥也指出，桃醫專案已通知1600名居家隔離結束個案，要進行採檢，他提醒衛生局有安心減壓專線，過去陽性個案出院後持續關懷44人，其中38人自述和生病前無明顯差異，但仍有6人有經濟、情緒及適應障礙，已轉介社會局，並由心理師關懷輔導中。

王文彥也提醒，目前流感有升溫趨勢，且流感與新冠肺炎感染症狀相似，接種流感疫苗可降低就醫風險及幫助臨床鑑別診斷，桃園還有3萬劑流感疫苗，現階段不分年齡層都可施打，呼籲民眾多利用，保障自身健康。

民政局長陳靜航則表示，目前居家檢疫有4555人，內政部通知衛福部開立的居家隔離通知書，已全部送交民政局，累計共收到765份，除15份因人在醫院或集中檢疫所，已轉請衛生局送交外，其餘750份各公所均已送達。至於衛福部開立知自主健康管理通知書也有834份，已轉交公所發送個案，中央流行疫情指揮中心也已確認不會再有自主健康管理通知書。

(中時 )