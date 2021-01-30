高雄市議員黃捷罷免案於2月6日投票，今（30日）舉辦罷捷電視辯論會，她將向選民報告問政結果，總統蔡英文指示對罷捷一事「不能坐視不管」，此外國民黨支持者對罷捷案也抱持著高度期待。高雄魚販仔文山伯接受《中時新聞網》專訪表示，「本該在議會質詢預算的她，卻跑去街頭拜票，這就是標準的雙標政客，不能再讓歹鬼帶頭」。

【政新鮮】罷捷決戰日倒數 文山伯籲「別讓歹鬼帶頭」

文山伯怒譙，要把不適任的民代做終結，兩年多前，大家對妳（黃捷）充滿期待與寄望，如今審預算時妳卻落跑，捍衛人民食安也落跑，他轟：「整天搞東搞西搞直播，正事業務不做，不管別人生死，一心只為自己，沒顧慮到百姓權益跟福利，等到人家要罷免妳時，才跑上街頭拜託大家」。

文山伯說道，這就是一個標準政客表現，而黃捷的言行不一也漸漸露出狐狸尾巴，他認為她犯了政治人物大忌，這對鳳山市民來說造成很大的傷害，文山伯坦言：「在投下這張神聖選票前，請摸著自己良心，若候選人做很多事，我們就要給機會，若沒做事就失德，不用說成一畚箕，做不到一湯匙，因為這些都是有求證過的」。

高雄魚販仔文山伯。（圖/邱子軒攝）

最後文山伯憤慨表示，鳳山人一點都不傻，不是任何人的三言兩語就能欺騙過，第一次聽到罷免時間點，黃捷居然還有面子，要求這些選民幫忙她，他炮轟：「如果妳做得很好，根本就不會有罷免議題存在，今天就是妳服務不好，所以鳳山區選民，才對妳有很大意見，也才會有這次的公民行使權」，他進一步說：「黃捷這次很慌，很多人跟她站在一起，其實她心裡面想的是什麼，都各懷鬼胎，各自盤算」。

(中時新聞網)