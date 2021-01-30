新冠肺炎疫情在全球反撲，大家都寄望超快速研發出來的疫苗能夠壓制病毒，這希望能成真嗎？流行病學專家指出，最快3月初，以色列會給世界初步答案。

新冠疫苗從去年12月初開打，全球僅有以色列超前速度，接近一半人口接種第一劑。在1個多月的時間裡，以色列全國已有415萬人（全國930萬人口）已接種輝瑞疫苗，其中超過1百萬人已經完成兩劑接種。根據初期調查數字，完成兩劑接種的感染率降到0.015％。

●以色列：打完兩劑疫苗 感染率降至 0.015％

以色列健保局首先針對20萬名60歲以上、已完成第一劑接種的感染情況進行比對，發現接種2週後，這些人感染新冠病毒的比例，比起未接種的同齡人口，減少了33％。另一項調查也發現，第一批（約43萬人）打完第一劑後的2～3週時間，全國感染率下滑約6成。

健保局接著追蹤接種第二劑的12萬8千6百人，在打完一週後進行檢測，結果發現僅有20人確診新冠病毒，感染率為0.015％。而當週以色列全國的新冠確診率為0.65％。

分析檢測結果的專家柔哈（Anat Ekka Zohar）指出，這20名接種疫苗卻仍感染的病患，10人有慢性疾病，接種後曾有短暫頭痛、咳嗽和疲累感，但都沒有發燒，也不需要住院治療。「這顯示輝瑞疫苗也許可預防感染後演變成重症病情。」她說。

以色列健保局指出，這項結果顯示，新冠疫苗的保護力超過95％，甚至比輝瑞的臨床試驗表現結果略勝一籌，不過也強調，初步的比對研究所涵蓋的樣本人數仍有限，有待進一步的分析。

●去年12月20日疫苗開打 以色列專家：3月初應可見效

一般疫苗要達到群體免疫，至少要超過6到7成的總人口才有效。至於新冠疫苗，包括美國白宮防疫顧問佛奇（Anthony S. Fauci）在內的專家都預估，施打人數最少要超過7成5，甚至8成以上。

以色列為了確保國民在最快時間內提高接種率，和輝瑞簽署了疫苗醫療資訊的交換條款。政府擬訂的疫苗政策，原先鎖定的醫護人員、60歲以上長者、有高風險重症的長者。隨著疫情升溫，已擴及40歲以上，以及16～18歲青少年，預計在3月底前，16歲以上的國民都將施打完畢。魏茲曼科學院的流行病專家預估，依照疫苗進度，以色列應該3月初開始，死亡病例就會開始減少。

●美國專家：打完疫苗仍不宜解封

全球透過以色列了解疫苗功效，並寄望就此終結疫情，不過光靠疫苗並不夠。

根據《紐約時報（New York Times）》引用哥倫比亞大學的疫情觀察模型分析指出，接種之後到免疫生效之間，至少仍需好幾個月的時間，才能降低感染風險。期間還是得戴口罩、維持社交距離、避免群聚。太早解封，反倒助長疫情再度惡化。

以美國為例，目前疫苗的施打進度落後，每百人接種劑量為7.1，落後以色列、阿拉伯聯合大公國和英國等國，流行病專家夏曼（Jeffrey Shaman）用疫情觀察模型進行預測，得出以下結果：

.現有防疫措施（戴口罩、維持社交距離、避免群聚）持續至7月底：維持目前1.58億人的病例數。

.2月初解封：新增2千900萬確診病例。

.3月中解封：減少至6百萬。

.防疫措施至2月：減少9百萬病例。

.防疫措施至7月底，減少1千900萬病例。

已經出現的新冠變種病毒株，包括英國變種B.1.1.7以及南非變種501Y.V2，傳播力都比原病毒株要強。拿以色列為例，雖然疫苗覆蓋率超前各國，但25至26日的確診病例仍有增加趨勢。但長久看來，如果確診病例的住院率與重症比例開始穩定地減少，便能確認疫苗發揮作用。

資料來源：New York Time、Economist、Times of Israel、Wall Street Journal

(中時新聞網)