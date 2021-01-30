香港大亨「龍五」向華強、向太夫妻去年10月迎來小孫女「小奶皇」，為了犒賞媳婦郭碧婷的辛勞，向華強夫妻在北京、台北各砸6億買下豪宅送給兒子向佐與郭碧婷。昨(29日)媒體報導，豪宅27日過戶手續完成，所有權人並非向佐夫婦，而是以向華強名下的香港上市公司「中國星投資有限公司」名義購入。

郭碧婷和向佐前年在義大利舉行世紀婚禮，去年因疫情蔓延兩人分隔兩地多日，直到9月向佐才如願來台陪郭碧婷待產並辦好結婚手續，10月郭碧婷自然產下女兒「小奶皇」，向華強與向太為迎接孫女，也提前來台接受隔離並陪伴郭碧婷生產，可見對媳婦的重視。

向太先前分享台北豪宅內部樣貌。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

向太送給兒子、媳婦的豪宅有空中泳池。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

後來媒體報導指出，向華強夫妻來台後便四處觀望頂級豪宅，後來選定位於台北101附近的信義區豪宅「琢白」，名人鄰居有「麻吉大哥」黃立成、陳怡蓉等，外觀設計感十足，隱私度極高，從停車場可搭電梯直接抵達自家，除此之外還有空中泳池，設計簡約大器、奢華。

向佐、郭碧婷去年10月迎來一女。（圖／翻攝自向佐JackyHeung微博）

據《ETtoday房產雲》報導，查閱謄本資料資料後，發現向太所相中的「琢白」去年12月25日購入，本月27日正式過戶，總坪數272.96 坪，含2車位，所有權人是向華強的公司「中國星投資有限公司」，貸款30年，擔保債權金額約4.1億元。而向太今年1月1日凌晨就分享人坐在豪宅家中客廳抱著孫女看101煙火的照片，大讚：「台北的煙火表演還可能是全球最大也可能是唯一的」，並感概：「大家把不好的東西全丟下給2020年去吧，活著就是賺到了」。

(中時新聞網)