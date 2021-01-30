美股GameStop之亂意外波及職棒紐約大都會，新老闆史蒂夫科恩(Steve Cohen)是對沖基金億萬富豪，他目前有大筆資金投入做空GameStop，引起外界議論。科恩的一句推文「我跟你一樣只是想混口飯吃。」也惹怒大眾，現任球評、前球員艾塞森(Boomer Esiason)嗆聲聽不下去了，揚言抵制大都會的比賽。

電玩遊戲零售商GameStop是近期爭議核心，他們遭到做空機構狙擊，股價反而在散戶瘋狂買進下暴漲17倍。換言之就是做空機構在散戶的猛攻下大敗虧輸，梅爾文資本管理公司(Melvin Capital)蒙受鉅額損失，科恩先後有17.5億美元投入其中，讓他跟著大虧一輪。

面對散戶強大攻勢，羅賓漢(Robinhood)等交易平台一度對客戶下單設限，停止交易包含GameStop在內的幾家股票，引來投資者不滿。網路名人波諾伊(David Portnoy)在節目上怒罵：「這些對沖基金和大老闆打了敗仗，羅賓漢就禁止我們散戶繼續交易。向來只有他們可以追殺，但我們不行。」他指控科恩暗地阻撓投資者買進GameStop股票，科恩否認。

簡言之，科恩的基金在GameStop之亂虧損將近15%，有球迷擔心大都會好不容易迎來的「富爸爸」就要沒了，直接在推特詢問。科恩對此輕蔑表示：「這兩件事有什麼關係嗎。」科恩有145億美元淨資產，身為大聯盟最有錢的老闆，這點虧損不會影響他在球員市場的投資，只是沒想到因此出現抵制球隊的聲音。科恩2013年因為內線交易遭重罰18億美元，創下業界紀錄(沒收9億美元犯罪所得, 罰金9億美元)。

(中時新聞網)