《富比士》近日公布最新一期的NBA球員年收入排行榜，結果湖人「小皇帝」詹姆斯連續第7年攻占榜首，更以年收入9540萬美元，創造NBA球員年收入新紀錄，也是美國團隊體育運動員的最高紀錄，其中6400萬美元來自場外收入。

就算NBA整體收入受到新冠疫情影響下滑，眾家球星的收入卻沒受到太多影響，詹姆斯就是最好的例子，目前他的生涯總收入已經突破10億美元大關，再現役運動員當中，只有老虎伍茲、梅威瑟、C羅與梅西等人跟他一樣賺這麼多。

其實詹姆斯的年收入應可突破1億美元關卡，主要是受到NBA勞資協議補充規定影響，所有球員必須要把薪資的20％放進託管帳戶，以詹皇來說，大約少了800萬美元的薪水，在美國現役運動員中，只有伍茲與梅威瑟年收入曾經破億。

在NBA球員年收入排行榜位居第2的是勇士球星柯瑞，他的年收入來到7440萬美元，跟詹姆斯有段不小差距，排在第3的是籃網前鋒杜蘭特的6520萬美元，巫師後衛韋斯布魯克5810萬美元排在第4，第5則是「大鬍子」哈登的5000萬美元。

(中時 )