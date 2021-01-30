大花轎迎娶新娘，還有四輛總價超過上億的跑車開道。（盧金足攝）

疫情悶太久，民眾看見街上出現喜氣洋洋的古式婚禮，分享喜氣。（盧金足攝）

台中市南屯區30日出現新郎騎著白馬，大花轎迎娶新娘，還有四輛總價超過上億的跑車開道，熱鬧的格格團及八音鑼鼓。（盧金足攝）

台中市南屯區30日出現新郎騎著白馬，大花轎迎娶新娘，還有四輛總價超過上億的跑車開道，熱鬧的格格團及八音鑼鼓。（盧金足攝）

騎在白馬上的新郎倌楊竣翔，對古式迎親婚禮覺得很有意義。（盧金足攝）

年底是結婚旺季，台中市南屯區30日出現新郎騎著白馬，大花轎迎娶新娘的古式迎親婚禮，還有四輛總價值超過上億的跑車開道，熱鬧的格格團及八音鑼鼓助陣，上午8時30分良辰吉時「穿越古代」迎親陣容，引起路過人車行注目禮，紛紛獻上「恭喜」祝福，疫情悶太久，有民眾表示，街上出現喜氣洋洋的，大家也分享喜氣。

騎在白馬上的新郎倌楊竣翔，今年23歲，年輕人對古式迎親婚禮覺得很有意義，他說，與新娘林柔妤是國中同學，兩家住的很近，互相鼓勵互相珍惜，從讀書到工作，兩人相識8年的感情，決定在年底完成結婚大事。

楊竣翔說，在農曆春節前舉辦古式結婚的構想，是因為父親以他自己經營的汽車旅館就是一個古代建築，所以採用古式婚禮，自己也穿起新郎造型，還騎白馬，在飯店前面繞一圈迎娶美嬌娘。

為兒子舉辦古式婚禮的楊建城，在南屯區經營汽車旅館，兒子現在飯店擔任業務副理，因為喜歡古代建築，所以花3個月時間籌備，為兒子辦的古禮迎親典禮，安排超跑開道、八音鑼鼓團、格格團，還有八抬大轎，給兒子難忘的婚禮，風光迎娶新娘。

一早就停在路旁的超跑，吸引很多民眾拍照，包括一輛法拉利488、兩輛藍寶堅尼「大牛」750、勞斯萊斯「幻影」系列，總共價值上億元的跑車，隆隆的引擎聲超霸氣，沿路還分送紅包、糖果，讓大家沾沾喜氣。

「對爸爸安排古式婚禮很感動，謝謝爸爸用心幫我安排這場婚禮，也謝謝大家來參加我的婚禮」，楊竣翔說，因家族開設汽車旅館是中國風的設計，希望婚禮能採取古式，自己也認為很新鮮，與新娘兩人留下美好回憶。

(中時 )