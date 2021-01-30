新北市一名洪姓男子因不滿賴姓女友與多名異性聯繫，心生醋意下，去年3月間夥同吳姓友人，先將酒醉的賴女帶到空地後，由吳男朝她背部開3槍，再將屍體推下山，等到警方尋獲時屍體已遭動物啃食、嚴重腐壞，多處部位僅剩白骨，遺體遭樹枝扯下的頭髮還掛在樹上飄蕩；新北地院昨（29日）作出判決，開槍的吳男被判無期徒刑，而洪男因證據不足獲判無罪。

起訴書指出，吳男與洪男胞姊當時為情侶關係，洪男多次向吳男抱怨賴女，認為對方另結新歡，去年3月1日吳男、洪男胞姊、賴女一行人到桃園某賓館為洪男慶生，期間洪男不滿賴女與多位男性友人聯繫，又與對方再起爭執，洪男一氣之下要求吳男回家拿槍，當天晚間11時許一行人開車至三峽區插角里山區。

男友對女友吃醋後，找友人朝對方背部開3槍，並棄屍三峽山區，警方發現屍體時已腐爛嚴重。（中時資料照）

疑似因喝酒、服藥而意識恍惚的賴女被洪男攙扶下車，走到空地後，吳男便持改造手槍網賴女身後擊發3槍，賴女左大腿中槍後因出血性休克死亡，吳男和洪男隨後合力將賴女屍體抬起，丟下山坡。

案發後，吳男的潘姓女友人意外從洪男口中得知賴女遭殺一事，遂立刻向友人求救，洪男、吳男得知後一度嗆聲潘女要打死她，並將她埋在賴女旁邊，而潘女友人也遭開槍射傷，全案才曝光。不過賴女屍體被警方發現時，已遭動物啃食、嚴重腐壞，上半身嚴重腐爛見骨、右腿膝蓋以下已經不見，且其部分頭髮還掛在竹子上。

吳男坦承自己有開槍、遺棄屍體，但否認有殺人犯意，辯稱只是在試槍，不小心誤殺賴女，不過新北地院依據證人證詞、現場勘察報告等不採信他說法，判處吳男無期徒刑，褫奪公權終身；洪男則是因檢察官舉證不足，法官難認其與吳男共同犯案，判他無罪。

(中時新聞網)