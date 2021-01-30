無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文已指示「守住黃捷」。綠營從市長、立委到眾位議員們也全都動起來，陪同掃街、造勢不遺餘力。同樣面臨罷免危機的民進黨高雄市議員高閔琳，昨日（29）現身與黃一起站路口造勢，兩人擺出各種姿勢宣誓反罷免決心，高調舉動卻遭網友大酸：「妳也自身難保了啦！」

高閔琳昨日在臉書發文稱，自己早上7點與前議長康裕成特別跨區來鳳山力挺「台大學妹」黃捷（高為台大昆蟲系學士、黃台大公衛系學士），他們與鳳山立委許智傑、議員張漢忠、林智鴻一起站在路口向鳳山市民朋友問好，誠摯懇託市民朋友2月6日出來投票，而且要投「不同意」票，把進步的議員繼續留在議會。

高閔琳表示，黃捷是本屆的新科議員，但她在市政監督和議會問政表現非常認真優秀，總是做足功課；為了讓高雄變成一個更好、更進步的城市，自己在攸關高雄未來的重大市政議題市政建設，例如公民參與、性別平權、青年事務和勞工權益等，也常與黃一起討論、合作提案。

高閔琳強調，單就「擔任議員」這一點，她認為黃捷恰如其份且表現突出。高直言：「是的，姑且不論很多人在意的其他因素，光這一點，我認為就應該把黃捷繼續留在議會，為高雄做事。」並重申：「進步革新、熱情年輕的力量超越黨派。我挺黃捷。」

文章發出後11小時內即獲得超過2800個讚、超過100則留言。網友紛紛回應：「早上看到閔琳議員也來站路口力挺黃捷，真的很令人感動！」「鳳山加油！不要稱韓粉的意」、「鳳山需要兩位美女好議員，手牽手為市民打拚，加油啦！」「鳳山人要大團結投下不同意票」；但也有網友表示：「妳也自身難保了啦！」「2月6日一定投同意罷免票」、「絕對要讓妳們兩個一起被罷免」、「兩個做秀議員」。

高雄市議員高閔琳罷免案件，高雄市選委會27日表示，第二階段連署人數經審核只有1萬3659人，不足規定人數5485人。高27日表示：「平常心面對，靜候10天補件結果。」推動罷琳案的陳清茂表示，他與團隊會在10天內補足5500份以上的連署書。

(中時新聞網)