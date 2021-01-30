前AV女優小室友里，在90年代是紅極一時的AV界傳奇女王，雖然已經引退長達20年，不過當年出道僅3年就拍攝43部作品，總片酬高達4000萬日幣，至今仍是業界無法跨越的紀錄，不過收入全花在父親醫藥費上，一直到拍攝的寫真雜誌被家人發現，才讓她入行一事就此曝光。

女優坦言「成人世界」不好做 曝鏡頭下不為人知秘辛

根據日媒《FLASH》報導，小室友里1996年時踏入AV界出道，一砲而紅的她，短短3年內就拍了43部AV作品，片酬高達4000萬日幣，這項紀錄至今無人能及，也讓她被譽為AV界的傳奇女王，不過所賺的收入都花在父親的醫藥費上，一直到拍攝的寫真雜誌被家人發現，才讓她為了籌醫藥費去拍AV一事曝光，對此父母僅表示：「之前做的我們不計較，但是絕對不能驚動到警察」。

小室友里雖然爆紅出道成為「怪物級女優」，不過僅3年就閃電引退AV界，不過高知名度的她，即便引退仍被重金禮聘，獲邀與古天樂和陳奕迅合拍港片《豪情》，後來便轉當舞台劇演員和歌手，接著更轉行取得心理諮詢師資格，不定時召開講座，成為男女溝通交流專家，也提供性方面的心理諮詢，有感於媒體傳達性資訊相當不正確，她希望藉著曾當過AV女優的經歷，導正AV帶來的不好影響。

目前小室友里主要以經營管理階層的演講活動為主，在業界名氣頗高的她，每個月都有數場固定活動，一場收費15萬日圓，相當於4萬多台幣，生活可說是過的無虞。

(中時新聞網)