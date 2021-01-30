罷捷案公辦電視說明會登場 黃捷將報告2年問政成果

高雄市罷免市議員黃捷公辦電視罷免說明會今(30日)登場，原本因罹癌不適，不確定是否會出席的罷免案法定領銜人劉辰芳意外現身；第一輪表述時，劉哽咽落淚說自己經歷化療、電療，深知疾病折磨的痛苦，「不要讓我孩子以後也遭遇病痛的折磨、更不要他們吃毒豬肉，想站出來讓孩子知道，我會捍衛你們健康」。而發言時間還未結束時，劉辰芳就因身體不適提早離場，下台後嘔吐。

被罷免人黃捷。(中時新聞網直播)

公辦電視罷免說明會分2輪進行，每輪時間各為12分鐘，劉辰芳及黃捷共有24分鐘說明時間，首輪由劉辰芳先行發言，她一上台就哽咽落淚表示自己是育有一對子女的罹癌單親媽媽，她堅持反對瘦肉精，但黃捷卻在高雄市議會表決瘦肉精零檢出時落跑，讓她非常氣憤。

劉辰芳表示，她反對瘦肉精，一如10多年前她支持民進黨反對毒萊牛一樣，因為瘦肉精對人體危害甚大，她不要她的孩子吃到毒豬肉，她不要毒豬肉毒害家人的健康，她罹癌經歷過6次化療、30次電療，她不要她的孩子，未來也要遭受病痛的折磨。

劉辰芳今由罷免總部發言人徐尚賢等陪同到場，她在第一輪說明時表示，有毒的產品，請市議員、政府為百姓把關，黃捷身為鳳山區市議員，為什麼不為我們健康把關，在市議會表決全肉品瘦肉精零檢出時，選擇落跑，「孩子是我的心頭肉，我不求我的孩子大富大貴，只希望他們能夠平平安安、健健康康長大，這是做母親小小的心願，我日子過得再苦再窮，也不要我的孩子吃毒豬肉，甚至其他有毒食品。黃捷你不承認你的錯誤，也說你沒錯，可是表決瘦肉精零檢出時，你落跑了，你為什麼要落跑呢？」

劉辰芳提到，自己很生氣也很難過，要罷免市議員已經很困難了，為什麼現在連總統蔡英文都要出來保護黃，幫助黃欺負小老百姓，「我們爭取健康有錯嗎？不要吃毒豬有錯嗎？」她強調反對瘦肉精立場，不要孩子吃毒豬肉，自己經歷化療、電療，深知疾病折磨的痛苦，不要孩子以後也遭遇病痛的折磨，「我只是想站出來讓孩子知道我會捍衛你們健康、不惜生命，捍衛孩子健康，請黃捷、蔡英文體諒我做媽媽的心情。」

劉辰芳在說明會上兩度哽咽，也未用完第一輪表述的12分鐘。徐尚賢表示，劉辰芳身體狀況真的很不好，在說明會開始前最後一刻才接她出來，剛講完下台，她就嘔吐了，身體狀況是她必須要提前離場的原因。

劉辰芳僅僅發表6分鐘的談話就下台休息，且因為身體不適先行離場，第2輪發言也並未登場，罷捷發言人徐尚賢表示，劉辰芳因為身體無法支撐，所以先行離場，公辦說明會只是念稿，黃捷根本就是站罷捷領銜人的便宜。

徐尚賢指出，先前就已經強調過，劉辰芳的身體狀況是未知數，30日一早他們也是在最後一刻才接出領銜人，大家可以發現劉辰芳在說明會上，談話還未發表完畢，身體狀況就已經讓她無法繼續說明，而且一下台，就有嘔吐的情況發生，這也是她提前離場的原因。

徐尚賢批評黃捷可笑，強調他曾與黃捷下辯論戰帖，她卻始終不願意接受，卻要領銜人來參加公辦說明會，他們一再強調公辦說明會只是念稿，沒有雙向對話及問答，黃捷用這樣的方式根本是占了領銜人的便宜。

而在說明會中，黃捷則表示，罷免團體提到理由並未列萊豬，而罷免團體所指的理由，包含問政沒有盡到議員責任、質詢翻白眼作秀、也沒有提出建設性建議，以上說法對她都不盡公平，欲加之罪，何患無辭，監督市政是責任，嚴格監度市府是她的義務，認真議員反被罷免，這不是健康民主機制，這兩多來每天盡心盡力工作，也連續三會期都獲得肯定，但是面對這份工作，她問心無愧，也希望罷免團體進行討論，不是罷免抹黑，相信真理會越辯越明，再次拜託大家站出來中止報復與仇恨。

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(中時新聞網)