近日氣候持續偏冷，高雄六龜寶來地區梅花、櫻花陸續盛開，高雄秋冬旅遊大使戴資穎這次特別在出國比賽前，搶先到六龜區泡湯賞花並拍攝宣傳影片，包括走訪六龜之心、六龜大佛、旗山老街等，並體驗當地山茶、特色餐點，邀請大家把握賞梅、賞櫻季節，體驗東高雄獨特山城後花園魅力。

觀光局局漲周玲妏表示，去年10月，戴資穎拍攝的「雄冬好玩」影片獲得熱烈迴響，東高雄後花園有許多在地的獨特觀光魅力，像是「神威天台山」、「十八羅漢山」、「彩虹大佛」、「六龜之心」、「諦願寺」、「彩蝶谷」、「妙通寺」、「寶來大街」等，這次再邀請戴資穎來六龜遊玩，並拍攝「放大想像玩六龜」這支宣傳影片，要將東高雄悠閒美麗的山景介紹給大家，呼吸新鮮空氣、享受大自然的正能量。

周玲妏說：「高雄秋冬旅遊大使戴資穎，目前在國外積極為台灣爭取榮耀，希望大家在為她加油打氣之餘，趁著農曆春節假期，也可以順著小戴的旅遊足跡，攜家帶眷一起來春暖花開、溫暖氣候宜人的高雄走春過好年，歡迎大家來泡湯、賞花、賞美景、品美食。」

高雄秋冬旅遊大使戴資穎。（高雄市觀光局提供）

高雄秋冬旅遊大使戴資穎。（高雄市觀光局提供）

(中時 )