32歲的劉先生，刷牙時會流血，經採用全口牙周囊袋探測發現，牙周有多處超過5厘米深的囊袋；但劉先生百思不解，自己一點症狀都沒有，為何會有牙周病？

●牙周病初期症狀易被忽略 9典型症狀要知道

根據統計，35歲以上的成年人，8成以上都有程度不一的牙周病，40歲以上，比例更高達9成，牙周病的症狀並不明顯，有些人甚至完全沒有自覺症狀。

牙周病科醫師高珮琪強調，牙周病患者沒有自覺症狀，並不代表從未出現過症狀，只是這些症狀很容易被患者所忽略，尤其是在牙周病初期，牙周病的症狀包括刷牙時牙齦會流血、牙齦紅腫或觸痛、牙齦萎縮、觸壓牙齦時，牙齒與牙齦間會流膿、牙齒鬆動或逐漸分開、對咬異位、部分假牙會因牙周病而難以裝戴，或是出現持續性口臭等。

●牙齦發炎是先期症狀 置之不理恐造成牙齒鬆動

雖然牙周病會出現牙齦流血等症狀，但卻很容易被患者所忽略，很多牙周病患者出現症狀時，往往不以為意，即使流血或是自覺怪怪的，卻認為是正常的現象，誤以為是火氣大或是太累，認為只要喝點苦瓜汁、採取些涼補或多補眠即可，失去早期診治的先機。

高珮琪指出，牙齦發炎是牙周病的先期症狀，若置之不理，細菌會繼續往下侵犯骨頭，破壞齒槽骨，造成牙齒鬆動；若仍不予理會，牙齒還可能自行脫落。

●牙周病常見5迷思 你了解多少？

然而，關於牙周病，你了解得夠多嗎？坊間一些對於牙周病的迷思，包括牙周病會讓牙齒掉光光、年紀大，才會得牙周病、牙周病等到很痛再治療、特效的潔牙產品，可以治療牙周病等，這些都是真的嗎？

.迷思1、罹患牙周病，全口牙齒都會掉光光？

若罹患牙周病後沒有及時治療，的確可能因為齒槽骨遭破壞，造成牙齒鬆動，若 置之不理，牙齒很可能自動脫落，甚至一點小外力就掉落了。

.迷思2、火氣大、年紀大， 都是造成牙周病的主因？

火氣大並不是造成牙周病的原因，倒是很多牙周病患者，出現牙齦腫脹、流血，就誤以為是火氣大而不予理會，反而忽略牙周病的早期警訊，延誤早期治療的時機。

另外，很多人以為上了年紀，掉牙是很正常的現象，其實不然。只要牙齒照護得好，牙齦健康，即使上了年紀仍然可以擁有一口好牙；但因牙周病是細菌堆陳所致，需要時間的累積，以致隨著年紀增加，發生率也會上升。

.迷思3、治療牙周病，只挑最嚴重的部位治療即可？

治療牙周病並不能只挑嚴重的部位治療，畢竟口腔內的細菌是流通的，會互相散布；牙周病的治療，必須將口腔內的整體細菌量降到最低，否則只是治標而非治本。

此外，治療牙周病後，還要針對可能的加重因素進行矯正，例如缺牙重建等。一旦有缺牙，卻仍置之不理，很容易造成部分牙齒受力過大，加重牙周病的症狀；若牙齒排列不整齊，也容易卡住食物殘渣，造成口腔內細菌量增加。

刷牙的機械性力量可達到最好的清潔效率，比漱口水或牙膏內含的任何成分都來的有效。(示意圖/常春月刊提供)

.迷思4、因為怕痛、太忙、不想拔牙等，等到很痛時再治療牙周病？

一旦等到很嚴重才治療牙周病，將加重牙周病治療的複雜度。若早期在牙周囊袋小於5 厘米時即被發現，只要讓牙醫師移除牙結石後，加強居家口腔清潔照護即可，但若牙周囊袋已超過5厘米，則需接受進一步的牙周治療。

即使牙周囊袋已超過5厘米，但若發現得早，可能只需接受基本的牙根整平等治療即可，但若嚴重度高，甚至得接受手術治療。但很多人出現初期的牙周病症狀時，除了不以為意之外，也會抱持鴕鳥心態，使治療的複雜度高，不僅治療的成效因此受到影響，所需的金錢花費與時間也更多，讓原本單純的口腔重建成效與安全度增添更多變數。

.迷思5、藥物、漱口水、特效牙膏，可以治療牙周病？

沒有任何漱口水、牙膏可以治療牙周病，因此不需要陷入噱頭的迷失，白白花了冤枉錢。只要牙周狀況處於健康的狀態下，平日的保養只要藉由刷牙的機械性力量即可達到最好的清潔效率；機械力量的清潔效果絕對比漱口水或牙膏內的任何成分都來的有效。

至於藥物方面，當患者出現發炎感染等急性症狀時，臨床上會給予抗生素，解除其感染症狀，但並沒有藥物可以預防牙周病。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)