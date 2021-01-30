2022北市長選戰呼聲高 蔣萬安：堅守崗位、顧好民生最重要（吳康瑋攝）

2022北市長選戰呼聲高 蔣萬安：堅守崗位、顧好民生最重要（吳康瑋攝）

【現場直播】馬英九合體蔣萬安濱江市場拜早年 宣傳反萊豬公投

前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安30日上午一同到北市濱江市場發春聯，國民黨開始備戰2022台北市長選舉，蔣萬安出戰的呼聲最高，但有網友也點名前高雄市長韓國瑜北上出選，蔣萬安認為，民眾現在最關切的不是選舉，對自己來說，最重要的就是堅守崗位，把眼前工作做好，把民眾的民生問題解決。

蔣萬安指出，離大選還有2年，需在意的是如何確保食安及人民健康，民眾在意的勞動年金改革方案何時出爐、低薪高房價怎麼改善、勞動基金炒股弊案至今何時啟動行政調查，這才是當前民眾最迫切關切的問題。

蔣萬安重申，對自己來講目前最重要的工作，就是堅守好自己的崗位，把眼前工作做好，持續為民眾發聲，為民眾捍衛權益，現場也湧現大批支持民眾，「總統好！市長好！」的吶喊聲絡繹不絕。

蔣萬安表示，自己很謝謝馬總統特別聯絡，說要在他的選區發送新的春聯、跟民眾拜早年，所以才特別辦了這場活動，如果有時間，也願意跟其他黨內大老合體，安排規畫活動，兩人除了掃街拜年外，也在反萊豬的攤子加油打氣、推廣「反萊豬連署」。

(中時 )