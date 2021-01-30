一名高職生著急的走進台中市政府警察局第四分局黎明派出所，向值班員警表示，要應試卻跑錯考場，身上僅有些許零錢，加上人生地不熟，請求員警協助。員警得知立即驅車載送16歲的高職生抵達考場，順利化解危機。

廖姓高職生一早欲前往位於西屯區的勞動部勞動力發展署中彰投分署參加技能檢定考試，卻不慎誤認是南屯區黎明路上的技能檢定中心，情急之下發現附近有派出所，連忙衝進黎明所尋求協助。

值班警員詢問他如何前來，廖生說，向學校請假參加測驗，一早母親騎乘機車載他到附近後就離開，沒想到了試場發現空無一人，仔細看通知單才明白是自己糊塗搞錯考試地點，身上僅有的早餐錢又不夠搭乘計程車，眼看考試時間僅剩不到30分鐘，內心十分焦急。

黎明派出所巡佐王峯良立即前往發動警備車輛，主動載送廖生趕赴考場，終於趕在最後一刻順利抵達，讓廖生感激不已。

黎明所所長林澤聰呼籲，考生與家長在赴考前幾天，可實際到場觀察，並計算交通時間以事先規劃路線，應試當日可提早出門，避免突發狀況不及因應，若有緊急危難狀況，可至當地附近派出所請求協助。

(中時 )