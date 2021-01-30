朱立倫、連勝文出席《熱血北高 為愛而騎》活動領騎出發

時代力量質疑國徽與國民黨黨徽相近，在立法院提案，要求內政部評估有無修改現行國徽的必要性，兩個月內提出專案報告，此案最後獲得通過。前新北市長朱立倫怒嗆，綠營不要再演了，要搞台獨就明白講。

朱立倫與青發會董事長連勝文上午參加「熱血北高、為愛而騎」活動時，朱立倫表示，如果要改國徽，接下來可能要改國旗、國號，朱嗆，要搞台獨就明白講，不要找各種理由改變我們的國徽、國號、國旗。

針對同台連勝文是否有競爭黨魁之意，朱立倫強調，今天是同心協力為愛而騎，沒有什麼競爭不競爭。

此外，針對國民黨榮譽主席連戰次子連勝武與老婆路永佳結婚多年，育有3個子女，不過連勝武近日卻被拍到與身材姣好的美女在酒吧有親密互動，甚至被爆與外遇對象有個2歲女兒，家裡是否知情？連勝文僅稱，應該會知道。

但對於父親連戰對弟弟的外遇風波有無任何表示，連勝文說，我沒有聽說有什麼東西，我只有跟我弟弟說，希望他未來謹言慎行，並強調「我本身不擔任我弟的發言人」。

(中時 )