民進黨立委提國務機要費除罪化，被外界質疑是赦扁，前新北市長朱立倫認為，不要為個案，而是要整體考量，國家有非常多重要議題需要考量，若有任何不公，應該為全民伸冤，而不是個人。

朱立倫與青發會董事長連勝文上午參加台北市單車運動協會、久輪單車、議員李明賢主辦的「熱血北高 為愛而騎」活動，針對立法院民進黨團下會期擬推動國務機要費除罪化，連勝文認為，這為了解決陳水扁問題，他事實上沒坐牢沒受到拘禁，基本上就是自由的人，民進黨應是乾脆趁這機會解決這遺留的問題。

至於衛福部長陳時中樂觀其成「晶片換疫苗」，朱立倫指出，半導體是台灣的強項，令全民最訝異的是，我們有最強護國神山，為什麼全世界已施打疫苗1個多月，我們連1支疫苗都沒有。

朱立倫強調，我們應該用各種方式，換都要換到疫苗，讓醫護、防疫人員先開打，保護第一線人員，當然對全民的保護也很重要。

連勝文表示，晶片換疫苗要實現不容易，新加坡總理昨天才打第二劑，香港也要開始拿到不是大陸的疫苗，若新加坡、香港的小國小城市都可以拿到的話，說大國囤積疫苗是事實，但不能成為台灣沒有拿到疫苗的唯一理由。

(中時 )