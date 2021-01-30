社口所副所長蘇國峰、志工分隊長洪秀足前往關懷弱勢族群。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

社口所副所長蘇國峰、志工分隊長洪秀足前往關懷弱勢族群。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

社口所副所長蘇國峰、志工分隊長洪秀足前往關懷弱勢族群。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

社口所副所長蘇國峰、志工分隊長洪秀足前往關懷弱勢族群。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

年節將屆，台中市豐原警分局社口派出所與轄內善心人士共同籌措物資，由副所長蘇國峰與志工分隊長洪秀足等人，日前到獨居老人和弱勢家庭進行關懷，並將物資給給他們，希望在年節感受到一絲溫暖。

社口派出所所長葉承蔚於執行「加強重要節日安全維護工作」前，想到同仁近期處理多起寒害案件，看見許多弱勢家庭生活困苦，在轄內善心人士的協助下，募集物資，要讓轄內的弱勢家庭也能夠開心的過年。

經彙整轄內獨居老人和弱勢家庭資料，由副所長蘇國峰率派出所同仁，及志工分隊長洪秀足，逐一親自前往關懷慰問，民眾驚見警方到家裡竟是發送物資，開心表示警方對於地方治安維護相當用心，現在還送物資給弱勢家庭，讓他們感受到心中有無限溫暖與感動。

葉承蔚表示，轄區內有許多居民生活困苦，期盼藉由警民合力，拋磚引玉，讓每個弱勢家庭平安開心過好年，更期許能連結更多的熱心企業、善心人士，一起響應關懷弱勢家戶，讓弱勢家庭能因大家的善心進而改善生活，讓每一位鄉親都能幸福過好年。

(中時 )