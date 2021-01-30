「我要提款80萬元」，55歲張姓婦人焦急地跑至銀行向行員表示要領錢，機警行員見婦人神情緊張，一直與人通電話，驚覺不對勁，立即通報警方到場，員警向婦人說明這是常見「假檢警真詐財」詐騙手法，婦人才恍然大悟，感謝員警及銀行行員及時攔阻，保住血汗錢。

台中市警第六分局何安派出所警員陳昱伸、郭沛侖，日前接獲報案，指台灣大道2段上某家銀行，有名婦人疑似遭到詐騙，員警到場發現該婦人已與詐騙集團通話多時。

詐騙集團假藉公務機構名義，向張姓婦人行騙，告知張婦因電話費逾期未繳，且均未出庭說明案情，遭法院通緝，要求張婦交付80萬元現金，否則將婦人收押禁見。

婦人心生畏懼，馬上到銀行臨櫃提款，還好在員警及行員的耐心說明下，才化解婦人疑慮，成功保住其辛勞錢。

警方呼籲，農曆春節將至，民眾應多加注意防搶、防竊及反詐騙，110年加強重要節日安全維護工作期間，警方將結合協勤民力，透過警民合作，讓民眾安心歡喜過新年。

(中時 )