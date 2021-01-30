20歲女星歐陽娜娜人美又有才華，近年她將演藝重心移往大陸，也常參與許多節目與各大典禮表演，近日她參加「答案奇遇夜」和音樂人吳彤同台，工作室則曬出一組她穿奶油薄紗裙美照，胸前開超低胸，雙峰呼之欲出，性感又甜美，似乎也間接宣告當年的小少女真的轉大人了。

歐陽娜娜最近和周揚青等人參加《潮流合伙人》卻引來不少非議，身為老么的她在節目中備受寵愛，卻被網友指出娜娜在節目中常擅自進「大哥」陳偉霆的房間拿配件穿搭，陳偉霆雖然大器不介意，但娜娜的舉動仍引來網友批評不妥，「跟小偷沒兩樣」。

歐陽娜娜穿紗裙小露性感。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

網友發現歐陽娜娜本人跟照片有差異。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室、飯圈小表妹微博）

懶理網友酸言酸語，歐陽娜娜仍在節目中大方做自己，分享自己的人生觀，她坦言十分期待走進家庭，「如果早一點有孩子的話，我就可以陪他們玩，然後我可以做我自己想做的工作」，又表示想辦像《暮光之城》類型的森林系婚禮，「我想要25歲就結婚，那是我前幾年的願望吧！之後我覺得有點不真實，還是得找到人，對我來說可能25歲結婚，會滿開心的」。

歐陽娜娜難得秀事業線。（圖／翻攝自歐陽娜娜工作室微博）

近日，歐陽娜娜回歸音樂人身分，和吳彤在「答案奇遇夜」上表演，她拉大提琴，吳彤吹笙，一起演奏〈望春風〉，其中一套禮服照片釋出，可見娜娜身穿白色紗質禮服，下身幾乎全透視，胸前形狀若隱若現，仙氣四溢，但也有網友發現工作室釋出的照片似乎修很大，跟直播照片比起來，娜娜本人似乎有些微肉，然也有粉絲力挺，覺得這樣身材剛剛好。

(中時新聞網)