整個2月有將近三分之二的時間都在水逆期，許多人在這段時間會覺得諸事不順，電器、3C都特別容易故障，讓人煩心。不過也有些幸運兒成功躲過水逆的襲擊，星座運勢網站「星座神婆」分享，水瓶座、處女座、天蠍座的人在2月運勢旺到起飛，無論是愛情、財運、事業運都有不錯的表現，可說是擺脫水逆的詛咒，2月一帆風順。

▍1.水瓶座

這次的水逆在水瓶座，不過2月水瓶座的財運、桃花運都很旺，水瓶座在水逆期間比較衝動，要注意追求者中有沒有爛桃花，會給自己帶來負面影響，部分水瓶座可能會遇到前任回頭，或是舊情復燃的狀況。因為水逆期讓腳步暫緩，也讓水瓶座開始深入思考自己的未來。許多水瓶座會覺得今年1月運勢不順，不過2月後事業運會漸漸回升，也更有動力工作、積極生活，合作夥伴會帶來好消息，還會收到意外財物，例如有人送禮或獎金入帳。這個月要特別注意的是行程安排，一定要做好計畫，否則水逆可能會影響交通、破壞計畫，金錢上要更細心，即可順利度過。

▍2.處女座

處女座在這次水逆期間，愛情、學業都很順利，單身的處女座可能會和認識很久的朋友突然開始曖昧，桃花運集中在2月中旬後，不過處女座面對感情時一定要多觀察，不要被一時的激情沖昏頭，有些處女座會面臨遠距離戀愛，要相信這是好的開始，事業忙碌的人也會覺得很有衝勁，年後有機會升職加薪。有投資的人會有不錯的收益，另外學習運旺盛，想學習第二專長、第二語言，都可以趁2月學好。

▍3.天蠍座

水逆是一個讓人停下腳步的時期，天蠍座在2月終於可以短暫休息，趁這個時間來回顧過往，並欣賞眼前的美好事物。天蠍座2月桃花旺，有望愛情、財運雙收。天蠍座2021年有一個好的開端，可說是揮別2020年的霉運，否極泰來，整體的偏財運順遂，可以在過年期間試手氣，買些樂透、刮刮樂幫自己賺些零用錢，上班族則有機會在2月獲得大筆獎金。不過感情方面要小心捲入地下情、曖昧關係，有伴的天蠍座也要留意一下伴侶的交友狀況，職場上過年結束、開工後會很忙碌，但只要足夠細心就能順利度過，不需擔心。

(中時新聞網)