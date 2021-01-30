1月29日，大陸國務委員兼外長王毅同法國總統外事顧問博納共同主持第21次中法戰略對話。雙方一致表示，中歐如期完成投資協定談判釋放了重大利好，願加快推進批約等後續工作，同時推動國際社會應對氣候變化合作邁上新台階。雙方還就伊朗核等問題交換了看法。

據中國外交部網站消息，雙方一致表示，中歐如期完成投資協定談判釋放了重大利好，願加快推進批約等後續工作。雙方支持昆明《生物多樣性公約》第15次締約方大會和《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會等重要國際議程取得積極成果並形成合力，推動國際社會應對氣候變化合作邁上新台階。雙方還就伊朗核等問題交換了看法。

王毅表示，中法戰略對話機制建立20年來，直接服務兩國元首，為匯聚雙方共識，保持中法關係健康發展勢頭發揮積極作用。去年，中法關係克服疫情影響，取得新的重要進展。兩國元首保持密切溝通，為雙邊關係持續注入動力。

王毅表示，雙方要繼續在兩國元首戰略指引下，充分用好對話機制，推動中法關係沿著正確軌道向前發展。雙方要始終堅持相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政原則等政治基礎，鞏固戰略互信，不斷增強雙邊關係的穩定性和可預期性，為充滿不確定性的世界注入更多正能量。

王毅表示，雙方要加強新能源、數位經濟、農業科技、綠色發展等創新合作，實現強強聯合、優勢互補，開拓更多第三方合作，為兩國下階段合作注入新內涵。

王毅表示，中歐關係超越雙邊範疇，具有重要全球影響。中方支持歐盟堅持戰略自主，這符合歐盟國家共同和長遠利益。雙方應繼續高舉多邊主義旗幟，推動形成更多國際共識，同時警惕以多邊主義之名，在國際上搞「小集團」、「小圈子」，搞「偽多邊主義」。

王毅表示，中歐制度不同，雙方應尊重各自人民的選擇，相互借鑒，相互包容，共同推進人類文明進程。中方願同包括法方在內的歐洲國家一道，籌劃好中歐高層交往和重要政治議程，深化綠色、數位等重點領域合作，確保中歐始終堅持和平共處、堅持開放合作，保持對話合作的主導面，維護互利共贏主基調，推動中歐關係不斷向前發展。

博納表示，中國是法國重要的戰略合作夥伴，法方高度評價兩國互信和各領域交流合作，對雙方在20國集團等多邊框架下攜手抗擊疫情、推進全球經濟復蘇、綠色發展轉型、落實對非洲國家緩債倡議等領域合作感到滿意。

博納表示，法方堅定支持多邊主義，希望繼續同中方就疫苗合作、氣候變化和生物多樣性等重大全球和地區問題加強溝通協調。

博納表示，歐中關係超越經貿範疇，具有戰略意義。強勁的歐中關係符合雙方共同利益，法方支持歐中開展高水平合作，願繼續同中方一道共同推進歐中全面戰略夥伴關係發展。

(中時 )