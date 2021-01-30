一名網友豪氣購入6000元的烏魚子，拆開一包品嘗味道，不小心就吃掉17片，結果放屁竟開始噴油，讓她每次感覺到要放屁，就得衝去廁所。悲慘下場引發網友討論，許多人質疑原PO到底買了什麼？過去也自己吃掉整片，卻從未有相同的狀況發生，因此懷疑她可能被坑了，買到假貨油魚子。

一名網友今在《爆怨公社》上分享，一口氣買了6000元的烏魚子，昨天心血來潮開了一包吃吃看，沒想到一試成主顧，好吃到停不下來，結果一片接一片，一不注意就吃了17片下肚。

該網友表示，悲劇就是這樣發生的！狂嗑17片烏魚子之後，她只要一放屁就可以感覺到在噴油，讓她人生第一次體驗到「放屁就要狂衝廁所」的悲劇，讓她崩潰到不行，最後只好悲痛地說：「暫時不想看到烏魚子了。」

爆笑又悲慘的經歷，引起網友熱烈討論，「我吃一堆烏魚子不會這樣欸」、「這太好笑了」、「奇怪，我吃怎麼就不會呢？」、「你到底買了什麼」、「你這個畫面感太強了」也有網友指出，之前吃到「油魚」導致放屁會漏油，只好向女友借衛生棉，真的是難受至極，相當悲痛。

也有不少人推測原PO可能買到假的烏魚子，而是油魚子，「那是油魚子，烏魚子構造沒那麼寬、那麼方」、「真的烏魚子不會、應該是買到油魚子混充烏魚子，有時我也會烤一整片一個人吃，都不曾如此」、「油魚子跟烏魚子的價差似乎非常大，樓主可能被坑了」、「吃烏魚子也會放油屁，但要很大量，所以可能吃到油魚子」。

根據屏東縣東港鎮農會官網資訊，油魚子是道地的東港特產，其卵纖細豐腴、含有豐富的油脂。而油魚子比烏魚子更大、更厚，兩者風味相近，但烏魚子比較Ｑ，油魚子口味較重且香，但是比較會黏牙齒。另外吃油魚子的時候，千萬別一次吃太多，否則會有意外的放油現象。

(中時新聞網)