國巨調漲鉭電價格 估影響營收比重5％ 11:232021/01/30 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨昨日針對大中華區代理商調漲鉭質電容價格，調漲幅度達20%以上，以二氧化錳產品佔坦電25%營收比重計算，估影響國巨營收約5%，2月就會反應在營收上。 財產申報 蘇揆少500萬 唐鳳大縮水 竹科工程師家暴脫產 383張台積電股票200元賤賣虧大了 (工商 ) #國巨 #調漲 #比重 #電價 #大中華區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩大賣壓 晶圓雙雄重摔 04:102021/01/30 財經要聞 15檔三面兼備權值股 靜待東風起 04:102021/01/30 證券．權證 熱門股－撼訊 外資追捧亮燈漲停 04:102021/01/30 證券．權證 外資大逃殺 台積止跌成關鍵 04:102021/01/30 財經要聞 汽車智慧化風潮崛起 台灣晶圓廠握定價權 11:302021/01/30 財經 新車熱銷 上市車商業績催油門 04:102021/01/30 證券．權證 有輸有贏沒投資 賭場化的金融危機 04:102021/01/30 產業特刊 立隆電訂單滿到4月 營運吃香 04:102021/01/30 證券．權證 92上市公司虧損 董監酬金不減反增 04:102021/01/30 財經焦點 熱門股－中興電 法人力挺逆勢漲 04:102021/01/30 證券．權證 創意今年業績拚雙位數增 04:102021/01/30 證券．權證 財經熱門新聞 驚見591 散戶買600元台積電怕？專家爆幾年後就有答案 - 財經 華爾街戰狼帶頭亂？1分鐘看懂GameStop風暴 - 財經 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 GameStop散戶狙殺大空頭 對沖基金慘輸終結20年放空 - 財經 GameStop引爆美股散戶史詩級軋空 推手曝光：34歲「華爾街戰狼」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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