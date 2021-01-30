台中市連續5年獲《天下雜誌》幸福城市調查為全台最適合移居的城市，在人口不斷成長及台商回流雙重效應下，造成營造業缺工狀況。台中市政府勞工局積極協助媒合優質求職者，將於2月1日起舉辦「加入營造 幸福倚靠」營造業系列徵才活動，網羅見安營造、沅展營造及摯東營造等廠商，釋出近100個職缺，起薪最高突破7萬元，歡迎求職民眾把握機會。

勞工局代理局長羅群穆表示，登記於台中市營造業廠商約有2900家，今年初已有逾10家業者表示期望與市府合作，並辦理求才登記。此外，勞工局也積極向勞動部爭取「鼓勵失業勞工受僱營造業工作試辦計畫」補助，提供有意願投入營造業的勞工，每月5000至7000元不等獎勵金，最長可領取18個月，最高10萬8000元就業獎勵金，鼓勵勞工受僱從事營造業工作，期盼吸引更多優質廠商及求職者參與。

台中市就業服務處長李美麗指出，此次「加入營造 幸福倚靠」系列徵才活動網羅見安營造、沅展營造及摯東營造等在地企業，將分別於2月1日、3日、5日登場，釋出現場工程人員、基層技術工、挖土機司機、卡車司機及工地品管員等近100個職缺，其中沅展營造開出最高起薪7萬元的職缺，相當於中小企業中階主管職薪資水準，而求職者當天只要經過推介面試成功，還可再申請高達10萬8000元就業獎勵金。

李美麗提醒，見安營造徵才活動將於2月1日在和平區福壽山農場登場；沅展營造徵才將於2月3日在沙鹿就業服務站舉辦；摯東營造徵才將於2月5日在豐原就業服務站辦理。

(中時 )