媒體報導新北市公辦市地重劃案開發中的「林口工一市地重劃區」，有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北市長侯友宜今（30日）表示，政府的政策很清楚，一定要有清空計畫，若沒有清空計畫，不排除把該區域剔除於重劃區。

侯友宜表示，政府的政策很清楚，地主在地面囤積垃圾，一定要有清空計畫，若沒有清空計畫，不排除把該區域剔除於重劃區，希望地主可以和政府配合，改變重劃區面貌。

此外，地政局都有全盤掌握積極與地主溝通，盼地主可以快速將垃圾清空。

(中時 )