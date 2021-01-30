林口重劃區租霸堆垃圾 侯友宜：若不清就剔除重劃區 11:422021/01/30 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（30日）表示，政府的政策很清楚，一定要有清空計畫，若沒有清空計畫，不排除把該區域剔除於重劃區。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體報導新北市公辦市地重劃案開發中的「林口工一市地重劃區」，有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北市長侯友宜今（30日）表示，政府的政策很清楚，一定要有清空計畫，若沒有清空計畫，不排除把該區域剔除於重劃區。 侯友宜表示，政府的政策很清楚，地主在地面囤積垃圾，一定要有清空計畫，若沒有清空計畫，不排除把該區域剔除於重劃區，希望地主可以和政府配合，改變重劃區面貌。 此外，地政局都有全盤掌握積極與地主溝通，盼地主可以快速將垃圾清空。 陽管處私送水牛至金山治療 侯友宜：尚未接獲消息 柯宏安：桃園土地爆紅 建商獨愛3大重劃區 (中時 ) #重劃區 #清空 #計畫 #侯友宜 #地主 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看屋筆記：桃園區京澄為美(個案＋價格分析) 09:002021/01/30 建案開箱-桃園 接任副市長人選 侯友宜：今天對外公布 11:252021/01/29 政治 桃重劃區土地交易熱 勝新北 04:102021/01/29 產業．科技 新北牛好日子春聯 免費索取 04:102021/01/29 地方新聞 萬金石馬拉松確定延期 侯友宜：對跑友很抱歉 09:362021/01/29 生活 汐止自強市民活動中心啟用 嘉惠周圍1萬名居民 12:542021/01/30 寶島 最牛的新年禮物 新北警察之友會理事長郭進源暖捐2輛復康巴士 18:462021/01/29 寶島 新業建設2020豐收 今年推案衝59億 04:102021/01/29 產業特刊 十大建商 老傳產逆襲上榜 04:102021/01/29 財經要聞 等了50年 塭仔圳正式開拆 04:102021/01/30 地方新聞 台中建商掀跨區推案潮 04:102021/01/29 產業．科技 生活熱門新聞 直播》疫情爆炸！今新增4本土個案 6境外移入 - 生活 台南小吃爆危機！3大美食恐就此絕跡 達人曝主因：報應來了 - 生活 逛好市多買大湖草莓 她回家咬一口秒崩潰 網：以後不敢直接吃 - 生活 今晨9度「好像沒很冷」 專家給過年天氣網嗨翻 - 生活 確診當天就死亡 80歲台女病逝！為案863護理師婆婆 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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