罷捷案公辦電視會後聯訪

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案公辦電視說明會30日展開，2輪的發表談話的時間，黃捷大部分時間用來闡述她擔任市議員以來的政績，她在會後受訪時表示，短短24分鐘不夠讓她完整說明2年來的努力，而罷捷領銜人劉辰芳因身體不適只有6分鐘談話便提早離場，黃捷認為相當可惜。

黃捷指出，她已經盡力在短短24分鐘內，把過去2年的努力讓鳳山民眾知道，也呼籲市民2月6日出來投票，但其實24分鐘不太夠，還有很多工作內容無法向大家說明，若鳳山鄉親願意的話，可以完整閱讀選舉公報上的答辯書，或參考臉書、議會關於她的問政資料。

針對罷捷領銜人劉辰芳只講6分鐘，闡述內容也強調黃捷在市議會表決全肉品瘦肉零檢出時落跑，黃捷也做出回應，她強調公辦說明會主要是針對選舉公報上的「罷免理由」，她也是針對選舉公報逐一做出回應，對方只講6分鐘替他們覺得可惜，畢竟這是向市民爭取認同的好機會，但領銜人身體不適仍出席，也請她保重。

至於罷捷團體將在鳳山遊行，黃捷表示，她會用勤走基層的方式爭取市民認同，因為她不希望在防疫的關鍵時刻，用大型的集會遊行造成防疫破口，無論如何防疫是最重要的，她呼籲要參加遊行的民眾一定要謹守防疫規則。

(中時 )