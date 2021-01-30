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That ties his career high from 3PT with 7️⃣ #WontBowDown pic.twitter.com/j7NxU8hMTS — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 30, 2021

眼見從上半場最多領先29分，到了比賽尾聲被公鹿追到個位數差距，鵜鶘前鋒英格拉姆知道自己必須挺身而出了！靠著英格拉姆最後關頭提供穩定罰球，鵜鶘30日以131比126力挫公鹿，沒讓公鹿上演大逆轉，鵜鶘更有4人得分破20。

受到米德頓開賽手感冰冷影響，公鹿一開賽就處落後，甚至打到上半場還剩2分18秒，落居33比62落後，儘管下半場阿提托康波、哈勒戴、米德頓等人攜手追分，甚至打到讀秒階段追到只差4分，鵜鶘仍靠英格拉姆的罰球穩住勝局。

英格拉姆貢獻全隊最高28分，「球哥」朗佐鮑爾與布雷索各投進7顆三分球，球哥拿下27分、8助攻與3籃板，布雷索也有25分，「爆鞋哥」錫安威廉森21分、9籃板，更傳出生涯新高7助攻，亞當斯雖只拿4分，卻替鵜鶘搶下20籃板。

公鹿仍以阿提托康波38分、11籃板、5助攻、2抄截與2火鍋表現最佳，哈勒戴也拿22分，米德頓與布魯克羅培茲各有16分。無奈中止2連勝的公鹿，目前戰績11勝7敗，仍居東區第2，但跟東區龍頭七六人之間勝差，已經擴大到2場。

(中時 )