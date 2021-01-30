中越雙語影邀請彭懷真入鏡，宣導居家活動遊戲的重要性。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府社會局拍攝5支居家活動影片，分享如何利用保特瓶、紙箱這些簡單的素材，透過親子遊戲互動，幫助孩子發展成長，培養親子關係，影片製作中文和越語兩種版本，讓更多新住民家庭共享兒童發展資源。

社會局長彭懷真說，影片由瑪利亞社會福利基金會承辦台中市兒童發展啟蒙資源中心製作拍攝，以「家庭為中心」，場景由治療診間轉到家裡，從父親的視角出發，象徵每個家人都可以成為最佳陪伴者。

情境主題有球、保特瓶、紙、紙箱及泡泡5種素材，利用隨手可得的物品，設計0到3歲孩子喜歡的遊戲玩法，玩球篇也邀請彭懷真入鏡，宣導居家活動遊戲的重要性。

彭懷真表示，0到3歲的幼童通常在家庭裡的時間很多，照顧者可透過各式各樣居家活動，協助孩子一起成長，引發孩子的興趣和動機。目前台灣新住民以大陸港澳為多數，再來就是越南籍，比例佔56.6％，製作團隊連結大甲婦女及新住民培力中心通譯服務，影片專門製作為中越雙語版，之後再評估增加其他語言。

兒童發展啟蒙資源中心邀請專家學者，撰寫10篇專題文章，匯整成0-3歲嬰幼兒居家活動資源手冊-概念養成篇，介紹兒童發展領域、概念建議及居家活動設計，照顧者閱讀後可以設計策略和遊戲，共同參與孩子成長，引導孩子適性發展。

(中時 )