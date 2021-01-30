【政新鮮】罷捷決戰日倒數 文山伯籲「別讓歹鬼帶頭」

【現場直播】罷捷案公辦電視說明會登場 黃捷將報告2年問政成果

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日舉辦投票，今日（30）上午9時則由高市選委會舉辦公辦電視罷免說明會。黃在會中不斷細數個人政績，包括連續3個會期榮獲高雄市公督盟評鑑為「十大問政優質議員」，更盛讚自己是「認真議員」。罷捷總部發言人徐尚賢痛批，黃是在罷免案開始後才開始臨時抱佛腳，如此虛偽如同在演戲，簡直令人啼笑皆非。

黃捷在電視罷免說明會中表示，罷免團隊所提之理由書中，指控她問政沒有盡到議員責任、質詢翻白眼作秀、也沒有提出建設性建議，以上說法對她都不盡公平，「欲加之罪，何患無辭」，監督市政是責任，嚴格監度市府是她的義務，認真議員反被罷免，這不是健康民主機制；這兩多來她每天盡心盡力工作，也連續三會期都獲得肯定，面對這份工作，她問心無愧，也希望罷免團體進行討論，不是罷免抹黑。

針對黃捷的說法，徐尚賢在說明會後回應，痛批黃不斷強調自己對鳳山有多麼認真、做了多少貢獻，「我們奉勸黃捷把在鳳山清捷隊出現後才開始的假裝認真，在罷免案纏身之後才開始的臨時抱佛腳全部收回去！完全不值得一提！如此虛偽是在演戲嗎？真是令人啼笑皆非！」

不僅如此，徐尚賢更抨擊，「套用黃捷自己說過的話：『不要等到要被當掉時才願意惡補，人民早就死當妳了！』」徐質疑，黃以蜻蜓點水的方式問政，這裡一問那裡一問，有點到議題就算是認真問政？甚至只是歌功頌德的當個政府傳聲筒就叫做貢獻？最扯的是她最近秀出來的政績，很多還是別的議員努力來的，根本就不是她爭取的，「我們想問被黃捷收割政績的議員，您們可以接受嗎？被黃捷欺騙的人民不會憤怒嗎？」

(中時新聞網)