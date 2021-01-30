段靜濤在微信朋友圈貼出道歉聲明。（微信截圖）

《環球時報》總編輯胡錫進去年底遭副總編輯段靜濤實名舉報，指胡與兩名女性員工保持不正當性關係，事件引起官方介入調查。《環時》29日引述中紀委國家監委駐《人民日報》紀檢監察組(下稱中紀檢)的通報指出，經核查，段靜濤的舉報內容沒有事實依據，舉報問題失實，將根據調查結果追究其紀律責任。段靜濤也在微信朋友圈貼出道歉聲明。

香港東網報導，《環時》29日就中紀檢通報召開中層以上的幹部會議，段靜濤在會上表示對其衝動行為非常後悔，向胡錫進和無端受到牽連的同事道歉，將誠懇接受當局作出的處理決定，以實際行動改正錯誤。另人民日報社有關負責人員在會上要求，《環時》要切實加強領導班子建設和幹部監督管理，進一步營造風清氣正的幹事創業氛圍。

段靜濤29日晚間在其個人社交帳號發表道歉聲明，指去年12月2日在毫無事實根據的情況下舉報胡錫進，又將內容擅自發至朋友圈，是嚴重的錯誤行為，對當事人及家人造成極大傷害，就此向報社、胡錫進及兩名女同事致歉，並希望當局能給其一次改過自新的機會。

段靜濤當時向中紀委舉報，指胡錫進身為領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨紀國法，與前員工張楠伊、現員工高穎長期保持不正當性關係，張、高更分別為胡錫進育有一名私生子。胡錫進其後在微博回應發文澄清，又提到段曾當面要求他辭去總編輯一職，並指中紀委已接到舉報正調查他，胡可「辭職換平安」。

(中時 )