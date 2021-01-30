◎色水廊道 海生館最夯打卡點

屏東海生館繼「海藻森林」獲選為全台十大網美景點後，今年推出全新打卡點「色水廊道」，是集結7種不同鮮豔色系的海洋生物，搭配長達34公尺波光粼粼的繽紛主展區而成，就為讓遊客拍照打卡一秒變網美，展現專屬的真我本色。

◎走春納福 太平蝙蝠洞步道啟用

台中市太平區蝙蝠洞昔日曾是情侶約會聖地，台中市政府斥資1700萬元，延伸蝙蝠洞步道，建設全長達880公尺的環狀生態路線，去年底完工後即成為熱搜的療癒步道，沿途新建的2座麻繩編織而成的「仙氣繩橋」，更是熱門拍照景點。台中市觀旅局22日舉辦啟用典禮，市長盧秀燕邀民眾到此走春，吸收芬多精。

◎廢耕農地變身 山上區走春賞花趣

台南市山上區自從山上水道花園博物館開幕以來，帶來大量遊客，為了讓遊客不是只在水道園區觀光後就離開，區公所去年起試著於175公路旁休耕農地營造花海，吸引不少遊客打卡，公所今年再接再厲，增闢花海區，希望串連博物館花園、水源地櫻花、蘭科植物園，推出山上賞花路線，希望帶動全區觀光。

◎宜蘭頭城 年味濃了

牛年即將到來，許多春節慶祝活動紛紛因新冠肺炎疫情取消，宜蘭縣頭城鎮也不例外，但為營造過年喜慶氣氛，鎮公所仍在市區精心布置，讓頭城的夜晚籠罩在喜氣洋洋的氛圍中。

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(中時新聞網)