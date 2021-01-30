美國股市近期爆發「GameStop」之亂，散戶狂買遊戲零售連鎖店 GameStop(美股代號：GME)股票，連全球首富、特斯拉執行長馬斯克都參一腳，讓這支股票狂飆。究竟這場「史詩級軋空戰」在打什麼？有PTT鄉民整理出懶人包，讓不熟悉美股的台灣民眾1分鐘看懂。

簡單來說，這場「GameStop軋空聖戰」，是「美國散戶」與「做空機構」的大戰，台灣股民戲稱散戶為「韭菜」，因為通常都是被大戶收割的對象；但目前為止GME股票大漲，也可說是美國韭菜「割人成功」。

PTT網友「cowbay5566 (靠北5566)」整理懶人包，簡單說明整個事件：

「Gamestop (GME)這間電玩專賣店最近營運不佳，被華爾街以Melvin Capital為首的大鱷看中，開始下空單，空單的數量狂到超過GME股票發行量的130%。

這舉動引起reddit上逛Gamestop的懷舊宅男群情激憤，於是在r/wallstreetbets (WSB)這個板號召散戶買進跟賣空機構拚了，結果發現宅男力量還不小，把GME從40塊炒到150，喊出週五前目標價1000。

這樣瘋漲當然導致空軍慘賠，以Robinhood為首的各大券商同步限制GME等股票買入，只准散戶賣，不准散戶買 (但是機構大戶可以自由買賣喔)，甚至還傳出自動幫你把手頭上的GME股票賣出的消息。」

cowbay5566 (靠北5566)形容，「基本上這批人已經完全不講江湖道義，不顧規則了，輸了就翻桌的概念，現在搞到全世界範圍內的鄉民都炎上，Elon Musk大神發文支持，燒到各大社群，民間發起一人一股GME打倒華爾街的活動」。

全球首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周二（26日）先在推特發文「Gamestonk」，今天（29日）更直言批評股市賣空：「u can’t sell houses u don’t own，u can’t sell cars u don’t own；but，u *can* sell stock u don’t own!?this is bs – shorting is a scam，legal only for vestigial reasons」，明確表態。

u can’t sell houses u don’t own

u can’t sell cars u don’t own

but

u *can* sell stock u don’t own!?

this is bs – shorting is a scam

legal only for vestigial reasons — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

(中時新聞網)