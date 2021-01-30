就算刻意輪休杜蘭特，籃網仍有足夠本錢痛宰雷霆！「大鬍子」哈登30日貢獻25分、11助攻與10籃板的大三元演出，帶動籃網全場9人得分上雙的平均火力，終場147比125輕鬆宰翻地主雷霆，勇奪4連勝，也讓杜蘭特可以安心好好養傷。

籃網從一開賽就壓著雷霆打，特別是哈登光在上半場就摘17分，幫助籃網打完上半場，就以76比59大幅領先，儘管雷霆下半場企圖反撲，可是籃網幾乎每名上場球員都有得分貢獻，也讓雷霆防守疲於奔命，最後就以22分差距慘敗收場。

籃網除了哈登拿下加盟籃網後的第3次大三元，厄文也有25分、7助攻與5籃板，喬哈里斯20分，布魯斯布朗19分，盧瓦烏13分，傑夫格林與沙梅特各有11分，狄安卓喬丹與培瑞各拿10分，展現難得平均火力，而非全在三巨頭身上。

無奈中止2連勝的雷霆，雖然也有6人得分上雙，可惜跟籃網強大團隊火力相比，仍然遜色不少，亞歷山大與馬登各有24分最高，迪亞洛18分，才剛歸隊的先發中鋒荷福德16分、6籃板，貝茲利14分，托特10分，雷霆目前8勝10敗，位區西區第11。

(中時 )