黃芳彥2009年遭特偵組發布通緝令，成為特偵組的「頭號通緝犯」。（中時資料照）

與扁家關係密切的新光醫院前副院長黃芳彥在美身亡，前總統陳水扁28日晚間在臉書po文，將黃芳彥稱為「抗SARS無名英雄」，表示聽到他的死訊，簡直沒辦法相信這是真的。對此，前國民黨立委陳學聖昨(29日)表示，「阿扁總統還真是有非常好的新聞鼻」，因為黃芳彥跟他最有關的就是洗錢案，卻把洗錢案跟最近炒得轟轟烈烈的和平醫院封院扯在一起。

陳水扁說，芳彥兄的死，不禁讓他想起2003年抗煞期間，當台北市和平醫院在4月24日封院後，黃醫師跑到玉山官邸跟他報告封院是不對的，建請總統站出來召開國安高層會議才能有效解決。陳稱，由於自己沒有這一方面的專業和經驗，因此要黃醫師私下跟行政部門及北部醫學中心的大院長溝通協調，必要時總統再出面處理。

陳水扁提到，當36小時抗煞大作戰完成後，為了安撫心有疑慮的醫護人員，黃芳彥自告奮勇地說，要住進國軍807總醫院的專責醫院，全天候陪同醫護人員，同生共死，直到疫情解除。陳回憶，黃醫師同時寫好遺囑，交待後事。陳水扁說，2003年有很多出名的抗煞英雄，黃芳彥醫師絕對是非常重要，功成不居的「無名」英雄。

陳學聖29日接受《中天新聞》採訪時直言，從這過程看的出來，陳水扁非常在意洗錢案對他的歷史定位，現在黃芳彥離開人間，洗錢案這件事就永遠沒有法律答案，只有政治答案，「那就是各說各話、各自解釋，也如陳水扁女兒陳幸妤說的『哪一個人沒拿過我爸的錢』」。

黃芳彥身亡後，陳學聖直言，現在變成綠營政治人物也不敢對陳水扁有太多指責，扁也能趴趴走，最後陳水扁就讓歷史概括認定，洗錢案不會有法律結果，變成政治案件。

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