前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、革實院長羅智強、藍委蔣萬安上午現身草埔市場，宣傳公投連署。（趙婉淳攝）

涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長黃芳彥身亡，民進黨團總召柯建銘昨盼下會期修法，將國務機要費納入除罪化範疇，被外界質疑替赦扁鋪路。前總統馬英九今天表示，過去立院規定特別費要有單據，實在不需要再做其他改變，令人覺得庸人自擾、沒有必要，且除罪化應該不溯及既往。身兼黨主席江啟臣要民進黨勿藉修法迴避違法行為，這非法治國家該做的事。

民進黨向來主張國務機要費與特別費性質一致，應比照除罪化，但國民黨反對，相關修法遲無進展，在涉及前總統陳水扁國務機要費案的前新光醫院副院長黃芳彥逝世，民進黨團總召柯建銘昨再拋「國務機要費除罪化」，盼下會期能修法。

前總統馬英九、黨主席江啟臣、革實院長羅智強、藍委蔣萬安等人上午現身草埔市場，替「反萊豬、要公投」雙公投宣傳連署。對於民進黨建議修法將國務機要費除罪化，馬說，關於黃芳彥過世他沒有什麼評論，但國務機要費的問題，以前在立院規定特別費，通通要有單據，實在不需要再做其他改變。

外界質疑此舉在幫前總統陳水扁特赦鋪路，馬英九直言，除罪化應該不溯及既往，至於特赦，目前的法律還是有效，但陳水扁是保外就醫，他沒有除罪，而陳水扁涉及的案件應該繼續查下去，此時拋出修法，有點庸人自擾，沒有必要。

江啟臣則說，聽到黃芳彥逝世很遺憾，但司法歸司法，司法單位應該把沒有查完的案件查清楚，才能對人民交代。他呼籲民進黨，不要不想違法就用修法方式，這不是法治國家該做的事情，反之，法治國家應該守法、執法，痛批「修法也不是這樣修的」。

(中時 )