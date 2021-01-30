女星Angelababy（Baby，楊穎）和黃曉明結婚5年，育有一子小海綿，近年來兩人頻被傳婚變，但都用行動打破謠言。昨(29日)香港記者、微博網友「香港朱皮」發文稱Baby和古天樂結婚度蜜月，引來Baby工作室發文反擊，準備提告，香港朱皮今上午發文認錯，致歉Baby，卻又說當年Baby的經紀人團隊問他怎麼樣可以讓Baby走紅，「是我勸她回內地發展，找一個當紅男星炒緋聞，後來楊穎果然跟黃曉明傳了五年多緋聞」。

昨Baby透過工作室發表三點聲明，強調「香港朱皮」在網上散布所謂楊穎「和XXX結婚」、「蜜月歸來」等傳聞都是不實謠言，影響極其惡劣，已傷害了楊穎的聲譽，並澄清「楊穎女士與他人不存在任何不正當關係」、「正告相關主體即刻刪撤上述不實言論」、「本工作室已第一時間將此件交由北京星權律師事務所處理，現已完成公證取證工作，將即刻通過訴訟程序追究相關主體之法律責任」。

娛樂記者「香港朱皮」發文向Baby道歉。（圖／翻攝自香港朱皮微博）

對此，香港朱皮刪文後，今上午又發聲，說：「其實昨天我說古天樂與楊穎蜜月後歸來進軍抖音，是外面有所誤會而已，我指的是古天樂與楊穎合組公司，在外面度假經過蜜月期磨合，終於達成合作協議歸來」，又稱：「香港明星從不主動承認結婚或離婚，慣例都是記者報導之後他們出來回應，娛樂記者間接幫了忙，讓當事人多一個宣傳機會亮相」。

香港朱皮更表示：「當年楊穎的經理人團隊，還在香港鴻星酒家請我吃大閘蟹，徵求我楊穎用何種方式才可以爆紅，還是我勸她回內地發展，找一個當紅男星炒緋聞，後來楊穎果然跟黃曉明傳了五年多緋聞，每次兩人住同一酒店，男女雙方的經理人都通知我寫緋聞，我還以為是我教他們的結果，只是後來弄假成真」。

最後香港朱皮說，之前周迅離婚了幾年，外界才知情，「這種推測是香港娛樂記者的手法」，並表示自己吃粥吃麵兩年多，快營養不良，只是一個窮記者，「第一次出事要向明星道歉，也是活該，第一次向楊穎認錯道歉也是必需的，有錯就改，真的沒有一絲惡意，希望楊穎大人有大量，別跟我這個窮記者計較。」

(中時新聞網)