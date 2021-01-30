新北市溪北地區因缺乏轉運中心空間，長途客運只能使用三重區重陽路沿線公車停靠區上下車，尖峰時段每小時多達300班次，造成周邊交通壅塞；新北市交通局表示，將在機場捷運A3新北產業園區站旁籌設新的交通轉運站，目前都市計畫變更正在內政部審議中，預計2022年完成可行性評估後開始招商。

目前新北市僅有板橋長途客運轉站，在溪北地區因缺乏轉運中心空間，長途客運只能分散於三重區重陽路沿線路側公車停靠區，作為上下乘客地點，多達42線，尖峰時段每小時班次多達300班，造成三重交流道周邊車流壅塞，民眾怨聲載道。

交通局長鍾鳴時表示，機場捷運A3站旁為新莊知識產業園區，原為要給智慧財產法院有償撥用，但法院沒有使用需求，新北市城鄉局提都市計畫檢討作業，去年8月通過新北都市計畫委員會審議，2.5公頃土地將改做產業專區與轉運站。

鍾鳴時指出，A3站轉運站旁除了有新北產業園區站、環狀線新北產業園區站的雙捷運外，周遭也有台64、65快速道路、國道一號，也能透過快速道路銜接國道三號，是重要交通樞紐，也是作為轉運站的最佳地點。

綜合規劃科長吳政諺吳政諺指出，轉運站位置目前都市計畫變更中，交通局已同時展開先期規畫，預計2022年完成可行性評估，確定開發規模與經費開始招商，全力打造溪北交通轉運中心，達到支援商業服務及串連各縣市及國際等長途旅次，完善大眾運輸系統轉運功能。

(中時 )