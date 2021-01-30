花蓮縣府鼓勵遊客搭公車漫遊花蓮，已陸續在13鄉鎮建構地景智慧站牌，並推出站牌尋寶活動。（羅亦晽攝）

花蓮縣府自2017年配合公路總局開辦東部地區公共運輸電子票證轉乘優惠，因民眾反應熱烈，將延長轉乘優惠至今年12月31日。（羅亦晽攝）

農曆春節將至，花蓮屆時將有大量返鄉車潮，除鼓勵民眾搭乘大眾運輸，也希望遊客租車遊玩名勝景點，連假期間客運北花線祭出單人往返400元票價優惠，持電子票證轉乘優惠延長至年底外，同時也和租車業者結盟，憑國道客運票根租車可有折價優惠，去程客運票根或當地租車契約搭乘回程客運，最高可以再退200元。

花蓮縣政府因應春節連假即將到來，近日整理出各項轉乘優惠，包含北花國道客運來回票400元優惠價、民眾持電子票證轉乘市區客運可免費搭乘一段基本里程、持公路客運票證在指定租車行租車可享折扣優惠，且租車憑證正本及公路客運去回程票證，可享租汽車折票價200元、租機車折票價100元的折扣。

花蓮縣內的市區客運路線，共有301花蓮火車站-東華大學、302新城火車站-天祥、303花蓮火車站-大農大富平地森林園區、304東海岸線(預約制)、305花蓮火車站-水源村、306花蓮火車站-慈濟科技大學、307慈濟科技大學-東大門夜市、308飯店接駁線、309玉長豐濱線、310花蓮火車站-天祥等，花蓮縣府鼓勵民眾可多加利用持電子票證優惠搭乘公車穿梭花蓮市區，省時省力又省荷包。

花蓮縣府建設處長鄧子榆表示，東部地區公共運輸電子票證轉乘優惠自2017年實施以來，民眾反應熱烈，因此轉乘優惠將延長實施至今年12月31日，此外，鼓勵遊客搭公車漫遊花蓮，已陸續在13鄉鎮建構地景智慧站牌，並推出站牌尋寶活動，即日起至2月28日民眾只要搭車到指定地景智慧站牌後合影，上傳「花蓮縣政府」粉絲團，就能獲得限量「地景智慧站牌明信片」一套及多項加碼好禮。

此外，春節期間，花蓮縣內計程車費率也將調整，收費方式全日按夜間加成計費，依計費表顯示金額收費，由駕駛人依計費錶功能選取計入春節加成（每趟次加收50元）。

(中時 )