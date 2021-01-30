曾拿到三壘金手套8連霸的洛磯球星阿瑞納多（Nolan Arenado）成為交易案主角，在傳出紅雀有興趣後今日被爆料成定案，落磯不僅送出阿瑞納多，還附帶5000萬美金現金給紅雀，據傳洛磯將獲得多名球員，不過詳細內容尚未公布。

阿瑞納多在2019年與洛磯簽下8年2.6億美金的大約，當時以平均年薪達3250萬美元寫下野手最高紀錄，阿瑞納多是洛磯的看板球星，不過合約只走了2年洛磯就想把他交易出去，外界猜測是因為同區的道奇、教士大補強，因此洛磯想要賣掉球星直接重建。

目前阿瑞納多還剩6年1.99億美金合約尚未走完，洛磯直接給紅雀5000萬美金的現金，代表紅雀未來6年只要付出1.49億美金，另外傳出洛磯獲得5名新秀大包裹，但尚未定案。不過今年球季結束後阿瑞納多還有選擇權可跳脫合約，據知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，傳言阿瑞納多在2021球季結束後可以跳脫合約，並新增2022年可跳脫合約的條款，且保留不可交易條款。

阿瑞納多自2013年加入洛磯以來打擊表現維持的相當驚人，連續5年入選明星賽、連續8屆國聯三壘手金手套、4屆國聯三壘手銀棒獎、3屆國聯全壘打王、2屆打點王，8年平均打擊率為2成93，累積1206支安打、235轟、760打點。

(中時 )