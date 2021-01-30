張韶涵出道至今19年，唱紅《隱形的翅膀》、《遺失的美好》等膾炙人口的歌曲，讓她的知名度水漲船高，不過近來參加大陸綜藝節目《天賜的聲音2》時，自曝曾私底下被唱片公司要求道歉，不過當時她強調：「沒做錯為什麼要道歉？」堅持不願就此讓步，也引發外界揣測是遭雙親控訴棄養一事。

張韶涵參加大陸綜藝節目《天賜的聲音2》時，罕見重提一直以來未曝光的往事，不過未明確說明是哪件事，僅強調是當時鬧的非常大的新聞，若是懂的人就會懂，接著便還原事件始末，當時唱片公司所有人認為她做了最不良的示範，因此逼著她出面跟大眾道歉，對此張韶涵則認為出生到現在，從來沒有做過對不起任何人的事情，強調自己問心無愧，為什麼要道歉呢？

張韶涵稱做人問心無愧，不需要為此低頭道歉。（圖／Youtube）

張韶涵一席話得到許多掌聲，也讓網友揣測是否指的是當年遭雙親控訴棄養一事，當年與母親感情極佳的她，收入都交給母親保管，沒想到母親和歌手張鎬哲爆出不倫戀後，遭張韶涵和妹妹反對，竟捲走張韶涵上億新台幣存款離家，還指控她吸毒並將其趕出家門，接著更聯手父親、舅舅聯手指控她棄養，在當時引發軒然大波。

事後舅舅出面指控張韶涵「每個月要給父母6萬生活費及各買1棟房」沒兌現之外，母親為了生活跑到越南牛排店上班，賺取月薪1.2萬台幣微薄收入，父親則背負5、60萬債務，從事直銷工作，要求張韶涵在父母面前下跪磕頭認錯，否則要毀掉她在大陸的事業，而張韶涵經歷近10年低潮後，靠著《歌手2018》一曲《阿刁》再度翻紅，再度站上歌壇天后地位。

(中時新聞網)