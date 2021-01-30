中國大陸29日新增36例新冠肺炎本土病例，包括黑龍江27例、吉林5例、上海2例、北京1例、河北1例。河北確診患者在石家莊市藁城區。目前鑑於石家莊的疫情漸趨緩和，石家莊交通運輸局宣布，自1月29日起，有序恢復公共交通運營服務。要求乘客乘坐公車時進行體溫檢測及健康碼「綠碼」查驗。

據黑龍江省衛健委報告，新增27宗新冠肺炎確診病例，以及6宗無症狀感染者。當局周五將近日出現多宗個案的哈爾濱市呼蘭區蘭河街道的風險等級調整為高風險地區。

河北省新增1例新冠本地確診病例，患者在石家莊市藁城區。目前，鑑於石家莊的疫情漸趨緩和，石家莊交通運輸局宣布，自2021年1月29日起，有序恢復公共交通運營服務。當局要求乘客乘坐公共巴士時進行體溫檢測及健康碼「綠碼」的查驗，對不能出具健康碼的乘客，做好資訊登記，未佩戴口罩或體溫超過37.3℃的乘客，拒絕乘車。在恢復運營初期，巴士載客人數需嚴格控制在50％以下。而中高風險區域的客運巴士班線則暫不恢復運營。

(中時 )